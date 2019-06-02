“بالصور”.. اهالي البصرة يستعدون لـ”المسموطة”

2019/06/02 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق طبق “المسموطة” التراثي هو عبارة عن اكلة شعبية شائعة في محافظة البصرة في اول يوم الفطر.وتتمثل بسمك مجفف على الشمس ومملح، يتم تناوله عقب صيام رمضان، وهي اكلة شهيرة في البصرة والمناطق التابعة لها في العراق.

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