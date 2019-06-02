الدفاع الجوي السوري يتصدى لغارات الاحتلال الصهيوني التي استهدفت دمشق والقنيطرة

2019/06/02 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر عسكري إن أهدافا جوية قادمة من اتجاه الجولان المحتل تعاملت معها الدفاعات الجوية السوري وأسقطت الصواريخ التي كانت تستهدف المواقع العسكرية في جنوب غرب دمشق.وأضاف المصدر أن الاحتلال الصهيوني جدد إطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي، مشيرا الى أن الهجوم أسفر عن ثلاثة شهداء سبعة جنود جرحى فضلا عن بعض الخسائر المادية. انتهى.ص.هـ.ح.

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