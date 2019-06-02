مجلس البصرة: كهرباء المحافظة لا مثيل لها في العراق

2019/06/02 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد عضو مجلس محافظة البصرة، حميد غانم، اليوم الاحد، تجدد التظاهرات الغاضبة في مدن المحافظة هذا الصيف، مشيرا الى أن الكهرباء تحسنت بشكل كبير جدا

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