نائب: الانشقاقات السنية دفعت الحلبوسي لكسب ود الأكراد بتطبيق المادة 140

2019/06/02 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، الأحد، مطالبة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتطبيق المادة 140 محاولة لكسب ود القوى الكردية بعد الانشقاقات الأخيرة التي حصلت داخل المكون السني، فيما اتهم جهات سياسية بالوقوف وراء تفجيرات كركوك الأخيرة.وقال البلداوي قي تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الخلافات السياسية بين المحور الوطني والحل ورئيس البرلمان […]

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