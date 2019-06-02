رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا

2019/06/02 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة تأسيس نظام إقليمي مستقر يبعد العراق وشعوب المنطقة عن شبح الصراعات.

واكد الرئيس برهم صالح، خلال استقباله سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ان العراق ينطلق برؤية واضحة تكمن في اعتماد الحوار البناء بين الأطراف المعنية لمعالجة الأزمات وإيجاد الحلول الناجعة والجذرية لها، مشيراً الى ان سياسة العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور لأي طرف، وتكثيف الجهود عبر الممرات الدبلوماسية للوصول الى حلول سياسية تعزز السلام والاستقرار في المنطقة، مضيفا ان موقف العراق تجاه أزمات المنطقة ينطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا، مشدداً على أهمية تجنيب البلاد آثار الصراعات والأزمات وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة.

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