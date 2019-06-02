خاص| الساعدي يدعو الحكومة الى اتخاذ اجراءات حازمة تجاه الاعتداءات الاميركية

2019/06/02 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

اكد النائب عن تحالف سائرون جواد الساعدي ، اليوم الاحد ، ان ضربات التحالف الاميركي بحق القوات الامنية “متكررة” ، مبينا داعيا الى الحكومة الى اتخاذ اجراءات حازمة.

وذكر الساعدي في تصريح خاص لـ “الاتجاه برس” ، ان “ضربات التحالف الاميركي للقوت الامنية والحشد الشعبي متكررة وليس اول امرة يكون استهداف القوات الامنية” ، منوها “هناك اشبه بوجود اتفاق مع فلول داعش الارهابي الموجودة في هذه المناطق لصد تقدم اي قوات امنية سواء كانت من الجيش او الشرطة او الحشد”.

واضاف “يكون هناك تدخل من قبل قوات الاحتلال الاميركي بضرب هذه القوات من اجل بقاء زمر داعش في مأمن من ضربات القوات الامنية”.

وتابع “هناك اكثر من تجاوز حدث على القوات الامنية والحشد الشعبي لكن الى الان لم يكن هناك موقف واضح من قبل الحكومة العراقية” .

واوضح “بدورنا في البرلمان تم مناقشة هذا الموضوع وفي اكثر من جلسة وننتظر رد الحكومة تجاه هذه الانتهاكات المتكررة التي يسميها الاحتلال اخطاء”.

ولفت “يستلزم ذلك من الاحتلال الاميركي دفع تعويضات وتقديم مذكرات اعتذار رسمية للشعب العراقي ولذوي الشهداء ” منوها “لحد الان قوات الاحتلال الاميركي لم تتخذ اي اجراء بهذا الموضوع”.

واشار “نحن كنواب نطالب الحكومة العراقية باتخاذ موقف واضح ازاء الانتهاكات المتكررة لقوات الاحتلال الاميركي”.

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