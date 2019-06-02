عبد المهدي: ازمة الكهرباء ما تزال معقدة رغم الاتفاق مع الشركات العالمية

2019/06/02 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، أن أزمة الكهرباء ما تزال معقدة رغم الاتفاقات مع سيمنز وجنرال الكترك.وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، إن "أزمة الكهرباء ما تزال معقدة رغم الاتفاقات مع سيمنز وجنرال الكترك".

وأضاف، أن "ملف الكهرباء شهد تطورا من حيث الانتاج بلغ 17500 إلف ميكاواط، مبينا الى ان حكومته ستعمل على نصب محطات جديدة لتوليد الكهرباء لكننا مازلنا نعاني من مشكلات في التوزيع".

وأشار الى، ان "ما نحتاجه هو اصلاح اقتصادي حقيقي معتمدا على سلامة الترشيد وليس التقشف".



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