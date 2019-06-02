2019/06/02 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنافسات في ملكة جمال الهند يتسمن ببشرة فاتحة دلهي – غييتا باندي رسمت المتسابقات ابتسامات عريضة على وجوههن أثناء التقاط الصور الدعائية لمسابقة ملكة جمال الهند لهذا العام فهذه المسابقة قادرة على تغيير مسار حياتهن كما حدث مع نجمة بوليوود الشهيرة ايشوريا راي التي بدأت مسيرتها الفني عبر هذه المسابقة .ولكن بدلاً من الاستمتاع […]

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