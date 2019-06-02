مجوهرات ماركوس تعرض للبيع

2019/06/02 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { مانيلا – وكالات – قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني ( إن مجوهرات السيدة الأولى السابقة إيميلدا ماركوس، التي اشتهرت بالإنفاق ببذخ وامتلاك مجموعة هائلة من الأحذية، ستطرح للبيع ليستفيد شعب الفلبين من عائدات بيعها).وسعت هيئة استعادة الأصول الحكومية للحصول على موافقة الرئيس رودريجو دوتيرتي على بيع مجموعة من ثلاثة أطقم مجوهرات صادرتها قبل […]

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