2019/06/02 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألتون جون ينتقد حذف مقاطع من فيلمه روكت مان { لندن – وكالات – انتقد المغني البريطاني إلتون جون حذف روسيا مشاهد جنسية مثلية في الفيلم الغنائي الجديد (روكت مان) المستوحى من حياته الشخصية.وأصدر جون وصناع الفيلم، الذي يصور رحلة وصول المغني المثلي إلى عالم الشهرة، بيانا بعدما ذكرت وسائل إعلام (أن الرقابة الروسية قررت […]

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