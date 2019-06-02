مكتب السيستاني يتوقع رؤية هلال عيد الفطر يوم الثلاثاء المقبل

2019/06/02 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

توقع مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، اليوم الاحد، رؤية هلال عيد الفطر لهذا العام، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر المكتب في بيان جاء في كراس مواقيت الاهلة الصادر عن مكتب المرجع الاعلى، يتوقع ان يكون هلال شهر شوال في مساء يوم الثلاثاء 29 رمضان1440هـ الموافق 4 حزيران الجاري،...

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