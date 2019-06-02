مجلس الأمن الوطني يخصص جلسته للتداول في أوضاع كركوك بحضور محافظها

2019/06/02 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعقد مجلس الأمن الوطني اجتماعه الدوري اليوم الاحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، وخصص الاجتماع للتداول في اوضاع محافظة كركوك، بحضور محافظ كركوك وقائد العمليات في المحافظة، حيث تم تقييم وضع المحافظة من جميع النواحي الإدارية والأمنية والخدمية.

وبحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه أكد “رئيس مجلس الوزراء أن الوضع الأمني في محافظة كركوك مسيطر عليه رغم التداخلات والتعقيدات، ويجب المضي بالحلول الأمنية وأن تعزز بجهود سياسية وتعاون تام بين جميع الأطراف دون استبعاد لأية جهة وفي ظل العراق الواحد والارادة الوطنية الموحدة، وتعزيز القانون وتمكين القوات المسلحة والاجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، والابتعاد عن التصريحات التي لا تخدم الأمن والاستقرار في المحافظة، مشددا على أن داعش هو العدو الوحيد ويجب الاستمرار بملاحقة بقاياه”.

واضاف ان “تنوع محافظة كركوك والتداخلات الحاصلة فيها تستدعي التعاون ما بين الحكومة الاتحادية والمحلية وحكومة الاقليم وقواه وتغليب المصلحة العليا بما يحفظ الوحدة الوطنية ويخدم جميع مكوناتها” مشيرا الى ان “التفجيرات بالعبوات الناسفة تم تضخيمها بشكل كبير والمبالغة فيها الى جانب التصريحات الاعلامية التصعيدية”.

كما قرر مجلس الامن الوطني المصادقة على التوصيات الخاصة بوضع دوائر الاصلاح في محافظة نينوى وتخفيض اعداد السجناء فيها.

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