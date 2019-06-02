الجمعة المقبل.. انطلاق مواجهات إياب ربع نهائي الكأس

2019/06/02 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم يوم الجمعة المقبل موعدا لانطلاق مواجهات إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس.

ودعت اللجنة فريقي الزوراء والطلبة إلى الاسراع في تحديد ملعبيهما المفترضين اللذين سيحتضنان مواجهتيهما أمام أمانة بغداد ونفط ميسان.

وحقق الزوراء فوزا ثمينا في لقاء الذهاب على مضيفه أمانة بغداد بهدف من دون رد, ويكفيه التعادل لبلوغ الدور المقبل, بينما عاد الطلبة بتعادل ثمين من ميسان "1-1", وسيلعب بخياري الفوز أو التعادل السلبي لضمان التواجد في نصف النهائي.

ويلتقي ضمن الدور نفسه القوة الجوية مع النفط في ملعب الأول, بعد ان حسم التعادل السلبي مباراة الذهاب, واستعاد الصقور خدمات مدافعه الشاب أحمد عبد الرضا الغائب عن الملاعب منذ ثلاثة أشهر, لكنه سيفتقد أربعة من أعمدته الرئيسة وهم كل من سعد ناطق وسامح سعيد ومحمد قاسم وكرار نبيل, لالتحاقهم بوفد المنتخب الوطني المتوجه فجر اليوم الى تونس لملاقاة منتخبها تجريبيا يوم الجمعة المقبل أيضا, كما ان الشكوك تحوم حول مشاركة المدافع علي بهجت الذي تعرض لاصابة بليغة في اللقاء الأخير أمام النجف, على العكس من النفط الذي يخوض اللقاء بصفوف مكتملة باستثناء اللاعب مازن فياض المتواجد مع أسود الرافدين.

ويضيف ملعب التاجي لقاء الحدود والكهرباء بعد تعادلهما ايجابيا "1-1" في الذهاب.

على صعيد متصل قررت لجنة المسابقات حصر الدور نصف النهائي بمباراة واحدة تقام في ملعب يتم تحديده من قبل اتحاد الكرة.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي في الحادي عشر من الشهر الحالي.

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