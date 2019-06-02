24 منتخباً في سلة التصفيات الآسيوية

2019/06/02 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة السلة منتخبات المستوى الأول التي ستترأس المجموعات الخاصة بتصفيات كأس آسيا 2021 وذلك بناءً على التوزيع الجغرافي وتصنيف الاتحاد الدولي المقدم من شركة نايكي.

وسيشارك 24 منتخباً في التصفيات، حيث سيتم توزيعها بين 8 أوعية (3 منتخبات في كل وعاء)، بحيث تكون منتخبات المستوى الأول في الوعاءين الأول والخامس، بينما ستتواجد المنتخبات من مناطق (شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا) في الأوعية من 1 إلى 4، والمنتخبات من مناطق (الخليج العربي وغرب آسيا ووسط آسيا وجنوب آسيا) في الأوعية من 5 إلى 8.

وتم اختيار ستة منتخبات لتصدر مجموعات التصفيات، وهي: أستراليا والصين والفلبين وإيران والأردن ولبنان، علماً بأن التصنيف الدولي الأخير للمنتخبات قد صدر في 26 شباط الماضي.

ويعد المنتخب الأسترالي، حامل اللقب، أعلى المنتخبات الآسيوية تصنيفاً بمجموع 515 نقطة، بينما جاء الصين في التصنيف الثالث آسيوياً برصيد 317.9 نقطة، والفلبين، الرابع، برصيد 317.6، وهذه الثلاثة منتخبات ستتواجد في الوعاء الأول.

أما المنتخب الإيراني، ثاني التصنيف آسيويا برصيد 349.5 نقطة، فسيتواجد في الوعاء الخامس إلى جانب الأردن، الثامن برصيد 223.3 نقطة، ولبنان، التاسع برصيد 191.3 نقطة.

ويشارك العراق في هذه التصفيات خلال تشرين الثاني المقبل على امل تأهله للمرة الاولى الى نهائيات كاس العالم 2021 .

يذكر أن تفاصيل قرعة تصفيات كأس آسيا 2021 التي ستقام بمدينة بانغالور الهندية في الثامن من حزيران المقبل، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

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