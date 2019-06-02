بالوثيقة ، تعيين مدير جديد لمستشفى سنوني العام

2019/06/02 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ سنوني حصلت ايزيدي 24 على وثيقة تبين تعيين مدير جديد لمستشفى سنوني العام في ناحية سنوني/الشمال ضمن قضاء شنگال غرب محافظة نينوى.الوثيقة اوضحت أن مدير دائرة صحة نينوى وكالة أصدر قرار بإعفاء الدكتور “حيدر بيناف حمد” من منصبه كمدير مستشفى سنوني العام و الوثيقة مؤرخة بتاريخ اليوم 02.06.2019.الوثيقة تضمنت قرار […]

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