2019/06/02 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 _ سنوني حصلت ايزيدي 24 على وثيقة تبين تعيين مدير جديد لمستشفى سنوني العام في ناحية سنوني/الشمال ضمن قضاء شنگال غرب محافظة نينوى.
الوثيقة اوضحت أن مدير دائرة صحة نينوى وكالة أصدر قرار بإعفاء الدكتور “حيدر بيناف حمد” من منصبه كمدير مستشفى سنوني العام و الوثيقة مؤرخة بتاريخ اليوم 02.06.2019.
الوثيقة تضمنت قرار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ، تعيين مدير جديد لمستشفى سنوني العام) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الوثيقة اوضحت أن مدير دائرة صحة نينوى وكالة أصدر قرار بإعفاء الدكتور “حيدر بيناف حمد” من منصبه كمدير مستشفى سنوني العام و الوثيقة مؤرخة بتاريخ اليوم 02.06.2019.
الوثيقة تضمنت قرار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ، تعيين مدير جديد لمستشفى سنوني العام) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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