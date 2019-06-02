الحداد يطالب الحكومة الاتحادية باجراءات فورية وتشكيل خلية إزمة بخصوص كارثة تزايد حرق المحاصيل الزراعية

2019/06/02 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، استمرار حرق المحاصيل الزراعية في عدد من مناطق العراق، وبخاصة في كركوك والمناطق المتنازع عليها، معتبرا ذلك استهدافا لقوت المواطنين، وهي محاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.وذكر في بيان:” إن حرق المحاصيل الزراعية خاصة في المناطق المتنازع عليها، وباقي المحافظات يضر بالأمن الغذائي ولايقل خطورة عن […]

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