هذا أبرز ما تضمنه مؤتمر عبد المهدي .. نفط كردستان والكهرباء والخلافات السياسية

2019/06/02 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي وحضرته الغدير، إن "الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي اقليم كردستان العراق".وأضاف، أن "كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة".ولفت عبد المهدي، إلى أن "هناك خلافات سياسية ومن غير الصحيح جعلها مصدراً لتهديد السلم المجتمعي".وفيما يتعلق بمسألة التعيين بالوكالة قال عبد المهدي، "ورثنا اشياء ايجابية من الحكومة السابقة، لكن يقابلها سلبيات عديدة"، لافتا الى أن "موضوع التعيين بالوكالة سببه المحاصصة".واضاف عبد المهدي، أن "اول ايام عيد الفطر المبارك سنفتتح الخضراء 24 ساعة، وهناك بوابات اضافية ستفتح"، مستدركا "نشرنا ما انجزناه خلال 3 اشهر، وسننشر ما تم انجازه في ستة اشهر".وبشأن الكهرباء قال عبد المهدي، إن "أزمة الكهرباء ما تزال معقدة رغم الاتفاقات التي ابرمناها مع شركتي سيمنز وجنرال الكتريك".وأشار إلى أن "انتاج الطاقة الكهربائية بلغ 17500 ميغاواط"، مبيناً أن "الحكومة ستعمل على نصب محطات جديدة لتوليد الكهرباء لكننا ما زلنا نعاني من مشاكل التوزيع".

انتهى.ص.هـ.ح.

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