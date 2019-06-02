بومبيو: مستعدون للحوار مع إيران من دون شروط مسبقة

2019/06/02 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري إينياتسيو كاسيس عقب مباحثات حول الملف الإيراني.وقال بومبيو إن واشنطن ستستمر بالضغط على طهران.من جهته ..وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس قال إن بلاده تعمل على خلق الوساطة بين واشنطن وطهران من أجل الدخول في مفاوضات تلافيا للتوتر بالمنطقة.

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