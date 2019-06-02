مقررات مجلس الوزراء باخر جلسة في رمضان

2019/06/02 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، وناقش المجلس عددا من التطورات وتطوير المنظومة الكهربائية والقضايا المعدة لجدول الاعمال ، واصدر العديد من القرارات من بينها : موافقة المجلس على تخويل محافظ كركوك صلاحية المصادقة على خطة مشاريع محافظة كركوك الاستثمارية لعام 2019.وذكر بيان للمجلس انه “اقر مشروع نظام تحديد أسس ومقدار التعويض والمكافأة للمشمولين بأحكام قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 ووافق على حل المشاكل الستراتيجية بالاعتماد على الملاك الوطني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، كما في بقية الوزارات”.

واضاف انه “وافق على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992 وأقر مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة “1971.

وقرر مجلس الوزراء ايضا تعديل تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 بشأن صلاحية الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في اهداء السلع والخدمات ،كما قرر المجلس تغيير اسم شركة تعبئة الغاز لتصبح شركة تعبئة وخدمات الغاز .

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