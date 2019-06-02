تعينات في جامعة البصرة لحملة الشهادات العليا

2019/06/02 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت جامعة البصرة عن فتح باب التقديم عن طريق الرابط الخاص بموقع جامعة البصرة الرسمي ( http://forms.uobasrah.edu.iq/jobs ) الخاص بالاستمارة الالكترونية للتعيين بصفة عقد (مسائي) لحملة الشهادات العليا (الدكتوراه- الماجستير) للمدة المحصورة من 3 62019 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 37 2019 ويتم التقديم كل حسب اختصاصه والاحتياج المطلوب من قبل الكلية.[…]

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