2019/06/02 | 18:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص… دعا عضو اتحاد الكرة العراقي، فالح موسى، الاحد، الجميع الالتزام بأي قرار يصدر عن محكمة النزاعات الرياضية “كاس” بشان قضية المعترضين واتحاد الكرة.
وقال موسى في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “هناك بعض من يتحدث بتصريحات على لساني فيما يخص جلسة محكمة “كاس” بشان قضية المعترضين واعضاء الاتحاد”.
واوضح بالقول، انه “لم […]
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وقال موسى في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “هناك بعض من يتحدث بتصريحات على لساني فيما يخص جلسة محكمة “كاس” بشان قضية المعترضين واعضاء الاتحاد”.
واوضح بالقول، انه “لم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة: على الجميع الالتزام بقرار محكمة كاس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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