اتحاد الكرة: على الجميع الالتزام بقرار محكمة كاس

2019/06/02 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… دعا عضو اتحاد الكرة العراقي، فالح موسى، الاحد، الجميع الالتزام بأي قرار يصدر عن محكمة النزاعات الرياضية “كاس” بشان قضية المعترضين واتحاد الكرة.وقال موسى في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “هناك بعض من يتحدث بتصريحات على لساني فيما يخص جلسة محكمة “كاس” بشان قضية المعترضين واعضاء الاتحاد”.واوضح بالقول، انه “لم […]

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