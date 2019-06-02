مصدر امني يكشف تفاصيل حريق جميلة

2019/06/02 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الأحد، بتمكن فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق في سوق جميلة شرقي العاصمة بغداد، بالكامل.

وقال المصدر ان 35 فرقة اطفاء شاركت في اخماد الحريق، مبينا ان 12 مخزناً احترق بالكامل.

واشار المصدر الى وجود خسائر مادية كبيرة، من دون اصابات بشرية .

ولفت الى ان خبير الادلة سيستلم عمله بعد انتهاء عمليات التبريد للكشف عن اسباب الحريق.

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