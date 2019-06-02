رئيس الجمهورية: مواقف العراق وتعامله مع الأزمة في المنطقة

2019/06/02 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان مواقف العراق وتعامله مع الأزمة في المنطقة "نابعة من استقلالية قراره الوطني وسياسته الواضحة" في تجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر والازمات، لافتا الى ان ذلك يأتي "بما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة".

وأشار رئيس الجمهورية خلال استقباله اليوم الاحد في قصر السلام ببغداد، السفير الايراني في العراق إيرج مسجدي الى ان "المسؤولية التأريخية، في خضم الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة، تحتم علينا بذل الجهود لتخفيف حدة التوترات ومنع اي تصعيد يهدد استقرار شعوبنا، واهمية اتباع الحوار الجاد والبناء في معالجة الازمات، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول".

بدوره، جدد السفير مسجدي دعم بلاده للعراق، وحرصها على تعزيز العمل المشترك بين البلدين، مثمناً مواقف العراق على الصعيد الدولي والاقليمي.

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