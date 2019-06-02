وزير النقل: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية الخاصة باصرارتلوث بالزيت

2019/06/02 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير النقل عبد الله لعيبي،اليوم الاحد، موافقة مجلس الوزراء للانضمام للاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992 بسبب ازدياد عدد الموانئ النفطية العراقية وامتلاك العراق ناقلات نفط عملاقة.

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