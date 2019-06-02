صحيفة العراق تنشر قرارات مجلس الوزراء والمؤتمر الصحفي لعبد المهدي

2019/06/02 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الأحد بسبب عطلة العيد وناقش المجلس عددا من التطورات وتطوير المنظومة الكهربائية والقضايا المعدة لجدول الاعمال ، واصدر العديد من القرارات من بينها : موافقة المجلس على تخويل محافظ كركوك صلاحية المصادقة على خطة مشاريع محافظة كركوك الاستثمارية لعام 2019 .واقر مجلس الوزراء مشروع نظام تحديد أسس ومقدار...

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