2019/06/02 | 18:29

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مجلس الوزراء يخول محافظ كركوك صلاحية المصادقة على خطة مشاريع المحافظة

تأریخ التحریر: : 2019/6/2 18:14

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