ترامب يتدخل في أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

2019/06/02 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا يوم الاثنين في زيارة دولة محفوفة بمخاطر دبلوماسية بعدما قلل من شأن جهود رئيسة الوزراء تيريزا ماي إزاء خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي وطالبها بأن تكون أكثر صرامة في التعامل مع شركة هواوي الصينية.وسيعقد ترامب وزوجته ميلانيا عدة لقاءات مع أعضاء

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