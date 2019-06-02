عبد المهدي يوافق على صرف 500 مليار دينار للفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة

2019/06/02 | 18:31

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، الاحد، موافقة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على صرف مبلغ ...





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