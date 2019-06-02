اعتقال داعشيتين في قضاء تلعفر غرب الموصل

2019/06/02 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في شرطة نينوى عن اعتقال داعشيتين في قضاء تلعفر 70كم غرب الموصل وقال المصدر لوكالة وطن للانباء ان”القوات الامنية القت القبض على داعشيتن من خلال معلومات استخباراتية افادت بتواجدهن في منزل صغير داخل القضاء وتم القبض عليهن بالحال “.

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