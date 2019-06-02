فالح موسى: على الجميع الالتزام بقرار محكمة كاس

2019/06/02 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو اتحاد الكرة العراقي، فالح موسى، اليوم الاحد، الجميع الالتزام بأي قرار يصدر عن محكمة النزاعات الرياضية “كاس” بشان قضية المعترضين واتحاد الكرة.

وقال موسى

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