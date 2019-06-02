مطبخ رمضان.. أكلة اليوم

2019/06/02 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

يعد السمك المسكوف من اشهر الاكلات العراقية والذها، ولها تاريخ كبير خاصة في الجنوب العراقي.

المكونات:-

2 كيلو سمكة كبيرة

عصير ليمون

رشة ملح

خلطة التتبيلة:

ملعقة صغيرة صلصة

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