قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم

2019/06/02 | 18:34

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سومر نيوز: بغداد..



عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، وناقش المجلس ...

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