2019/06/02 | 18:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، وناقش المجلس ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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