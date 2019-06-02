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قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم


قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم
2019/06/02 | 18:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، وناقش المجلس ...

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