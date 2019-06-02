كرة الصالات: وزارة الشباب أخلت بوعودها لتوفير منحة مشاركة المنتخب ببطولة أسيا

2019/06/02 | 18:34

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بغداد:سومر نيوز

اكد المنسق الإعلامي للجنة كرة الصالات في اتحاد الكرة، عدي صبار، الاحد، أن وزارة الشباب والرياضة لم تفِ ...

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