2019/06/02 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويستقبل السفير الامريكي بيوم واحد !!السفير الايراني يشكر برهم صالح على موقفه بقمة مكة بحضور مفتش وزارة الداخلية!! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/02 | 18:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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