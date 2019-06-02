تربية ميسان تحتل المركز الثاني في نتائج الامتحانات الوزارية للدراسة الإبتدائية

2019/06/02 | 18:40

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..اعلنت مديرية تربية ميسان، الاحد، عن حصولها على المركز الثاني في نتائج الامتحانات العامة البكالوريا للدراسة الإبتدائية للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩.

وقال مدير تربية ميسان رياض مجبل الساعدي لـ(المستقلة) “أن مديريتنا حصلت على المركز الثاني بين مديريات وزارة التربية بنسبة نجاح ٨٣،٢٣ % على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجه الطلبة”، مشيرا إلى أن تربية ميسان لاتزال في مقدمة المديريات من خلال نتائجها هذا العام وللأعوام السابقة.

وبين الساعدي ان النتائج الكبيرة لا تأتي من فراغ وإنما جاءت عن جهود مضنية بذلتها إدارات المدارس والمعلمين ومن خلفهم الإشراف التربوي بالمديرية وأقسامها على مدى العام الدراسي

و توجه بالشكر للحكومة المحلية في المحافظة لافتتاحهاالعديد من المدارس هذا العام وتوفير السبورات والرحلات المدرسية وكذلك قدم شكرة للقائمين على مشروع الصدر التعليمي والدروس الإضافية التي كانت تعطى للتلاميذ ايام العطل و مكنتهم من النجاح.

وتمنى للطلبة الذين اكملوا في بعض المواد الدراسية ان يلتحقوا بزملائهم وان يحققوا النجاح أيضا كي يسعدوا ذويهم وان البلد بحاجة لهم..

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