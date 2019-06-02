صالح يؤكد ضرورة تأسيس نظام إقليمي مستقر يبعد المنطقة عن “شبح الصراعات”

2019/06/02 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، على ضرورة تأسيس نظام إقليمي مستقر يبعد العراق وشعوب المنطقة عن “شبح الصراعات”، مشيراً إلى أن رؤية العراق تتمثل باعتماد الحوار البناء لمعالجة الأزمات وإيجاد الحلول لها.

وقال صالح خلال استقباله سفراء بريطانيا وفرنسا والمانيا، بحسب بيان لمكتبه تلقت “الاتجاه برس” نسخة منه، إن “العراق ينطلق برؤية واضحة تكمن في اعتماد الحوار البناء بين الأطراف المعنية لمعالجة الأزمات وإيجاد الحلول الناجعة والجذرية لها”.

وأشار إلى أن “سياسة العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور لاي طرف وتكثيف الجهود عبر الممرات الدبلوماسية للوصول إلى حلول سياسية تعزز السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف، أن “موقف العراق تجاه ازمات المنطقة ينطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا”، مشدداً على “أهمية تجنب البلاد آثار الصراعات والأزمات وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة”.

وأكد، “أهمية تعزيز وتمتين العلاقات مع الدول الأوروبية، ورغبة العراق في تطوير التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، مثمناً جهود الاتحاد الأوروبي في دعم العراق بمختلف المجالات، خاصة في مجال اعادة النازحين وتقديم يد العون لهم”.

من جهتهم أكد سفراء الدول الاوربية الثلاث “ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم لترسيخ وزيادة التعاون”، مشيدين بـ”السياسة الخارجية المتوازنة للعراق والدور الذي يلعبه في محيطه العربي والاقليمي”.

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