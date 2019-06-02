وزارة المالية تقرر صرف مكافأة العيد لجميع منتسبي المصارف والشركات واصحاب العقود

2019/06/02 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة المالية صرف مكافأة العيد لجميع منتسبي المصارف والشركات والعقود.فقد منحت الوزارة المدير العام مبلغ 500 الف دينار والموظفين 300 الف دينار واصحاب العقود 200 الف دينار.

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