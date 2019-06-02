مجلس الوزراء العراقي يصدر ستة قرارات

2019/06/02 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الأحد برئاسة عادل عبدالمهدي، وناقش المجلس تطوير المنظومة الكهربائية، وواصدر موافقة على تخويل محافظ كركوك صلاحية المصادقة على خطة مشاريع المحافظة الاستثمارية لعام 2019.واقر مجلس الوزراء مشروع نظام تحديد أسس ومقدار التعويض والمكافأة للمشمولين بأحكام قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017.وقرر المجلس الموافقة على حل المشاكل الستراتيجية بالاعتماد على الملاك الوطني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما في بقية الوزارات.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992.وأقر المجلس مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.وقرر مجلس الوزراء ايضا تعديل تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2019 بشأن صلاحية الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في اهداء السلع والخدمات، كما قرر المجلس تغيير اسم شركة تعبئة الغاز لتصبح شركة تعبئة وخدمات الغاز .

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