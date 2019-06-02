برهم صالح يؤكد أهمية تعزيز وتمتين العلاقات مع الدول الأوروبية

2019/06/02 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله سفراء بريطانيا

والمانيا وفرنسا، الاحد، الالتزام بحماية الاستقرار في العراق كأولوية وطنية، مشيرا

الى ان سياسة العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور.

وقال صالح في بيان نشره مكتب رئاسة الجمهورية تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، إن “العراق ينطلق برؤية واضحة تكمن في اعتماد

الحوار البناء بين الاطراف المعنية لمعالجة الازمات وايجاد الحلول الناجعة والجذرية

لها”، مشيراً الى ان “سياسة العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور

لاي طرف وتكثيف الجهود عبر الممرات الدبلوماسية للوصول الى حلول سياسية تعزز السلام

والاستقرار في المنطقة”.

واضاف صالح، ان “موقف العراق تجاه ازمات المنطقة ينطلق

من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا”، مشدداً على “اهمية تجنب البلاد

آثار الصراعات والازمات وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين

وشعوب المنطقة”.

واكد رئيس الجمهورية على “اهمية تعزيز وتمتين العلاقات

مع الدول الأوروبية ورغبه العراق في تطوير التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة”،

مثمناً جهود الاتحاد الاوربي في “دعم العراق بمختلف المجالات، خاصة في مجال اعادة

النازحين وتقديم يد العون لهم”.

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