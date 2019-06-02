خلال لقائه السفير الايراني.. صالح: العراق حريص على الاستقرار في المنطقة

2019/06/02 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، أن مواقف العراق وتعامله مع الأزمة في المنطقة نابعة من استقلالية قراره الوطني وسياسته الواضحة في تجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر والأزمات، وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة.

وبحسب بيان لمكتبه شدد صالح خلال اللقاء على “اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وايران وسبل تطويرها، كما تم بحث آخر التطورات السياسية على الساحتين العربية والإقليمية، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين الجارين”.

وأشار رئيس الجمهورية خلال استقباله اليوم الاحد 2-6-2019 في قصر السلام ببغداد، السفير الايراني في العراق إيرج مسجدي الى ان “المسؤولية التأريخية، في خضم الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة، تحتم علينا بذل الجهود لتخفيف حدة التوترات ومنع أي تصعيد يهدد استقرار شعوبنا، واهمية اتباع الحوار الجاد والبناء في معالجة الأزمات” مشدداً على “ضرورة احترام سيادة الدول”.

بدوره، جدد السفير مسجدي دعم بلاده للعراق، وحرصها على تعزيز العمل المشترك بين البلدين، مثمناً مواقف العراق على الصعيد الدولي والإقليمي.

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