2019/06/02 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يكافح حوادث نشبت في جميلة وسوق الصفافير وناشطون: الحرائق حرب تصفية على حساب أمن وإقتصاد البلاد بغداد – قصي منذر اطلق ناشطون على حوادث الحرائق التي اعلنتها مديرية الدفاع المدني بأنها (حرب تصفية) على حساب امن واقتصاد البلاد ، في وقت اعلنت وزارة الداخلية عن ان فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع امس […]

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