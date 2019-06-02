2019/06/02 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يبحث مع سفراء أوربا وامريكا أزمات المنطقة عبد المهدي : تنصّل الإقليم عن تسليم النفط لن يؤثر على رواتب الموظفين بغداد – الزمان اتهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اقليم كردستان بالتنصل من اتفاق تسليم النفط الذي نصت عليه الموازنة ، مؤكدا ان الحكومة لن تقطع رواتب موظفي الاقليم .وقال عبد المهدي […]

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