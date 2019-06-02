2019/06/02 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقف السني لـ (الزمان) : تقصّي هلال شوال اليوم الأثنين بغداد – الزمان اعلن ديوان الوقف السني عن مراقبة هلال شهر شوال اليوم الاثنين ، فيما كشف مكتب المرجع الديني علي السيستاني عن توقعه لرؤية الهلال مساء غد الثلاثاء.وقال مصدر في الوقف لـ(الزمان) امس (نترقب مساء اليوم الاثنين في جامع ابى حنيفة النعمان رؤية […]

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