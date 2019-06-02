نائب عن تحالف الاصلاح يقاضي الحلبوسي بتهمـة التزويـر وشراء الذمم في انتخابه رئيسـا للبرلمـان

2019/06/02 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن تحالف الاصلاح طلال الزوبعي عن رفع دعوى قضائية جديدة ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتهمة التزوير وشراء الذمم في انتخابه رئيسا للبرلمان .وذكر الزوبعي ، وهو رئيس لجنة مكافحة الفساد في تحالف الاصلاح ، خلال تصريح صحفي انه ” سبق ان قدم دعوى قضائية ضد الحلبوسي والطعن في انتخابه رئيسـا […]

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