اخماد حريق داخل احدى مخازن الادوات الاحتياطية للسيارات شرقي بغداد

2019/06/02 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت مديرية الدفاع المدني حريقا اندلع باحدى المخازن شرقي بغداد.وذكرت المديرية في بيان” ان حريقا هائلا اندلع في منطقة جسر ديالى شرقي بغداد قرب الشركة العامة للسيارات داخل مخازن كبيرة مخصصة للادوات الاحتياطية للسيارات والدراجات النارية”.

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