بطل مسلسل (حريم السلطان) يتعرض لاعتداء عنيف

2019/06/02 | 18:49

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تعرض نجم مسلسل "حريم السلطان" التركي الشهير خالد أرغنتش لاعتداء عنيف في منطقة اتيلار.

أوقف مجرمان مجهولا الهوية سيارة النجم، وهدداه وأهاناه، قبل أن يضرباه في الشارع.

ووفقًا لصحيفة ”تيامي“، لحسن حظ الممثل المحبوب، سارع معجبوه للتدخل والدفاع عنه، وأجبروا المهاجمين على الفرار من موقع الحادث.

ومن جانبه، تقدم ”خالد“ ببلاغ للشرطة، وقد بدأ التحقيق بالفعل في الواقعة مع المجرمين اللذين قد تم اعتقالهما، ويتم استجوابهما.

وحتى الآن لم يتضح سبب الهجوم، ولكن وسائل الإعلام المحلية ربطت الهجوم بالذكرى السنوية للأحداث التي وقعت في حديقة ”غيزي“ التركية.

ويعتقد أن ذلك يرجع إلى الدور الذي لعبه الممثل في تلك الأحداث، ودفاعه عن حرمة المنطقة الخضراء في وسط إسطنبول، والتي كان من المفترض أن تكون موقع بناء مركز للتسوق.

وتأتي هذه الأحداث بينما يستعد الفنان التركي لعرض أول أعماله السينمائية في الوطن العربي باسم ”كازابلانكا“، والذي سيشهد مشاركة نجوم كبار مثل الفنان المصري ”أمير كرارة“ وآخرين.انتهى3

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