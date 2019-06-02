رئيس الوزراء العراقي يهدد باتخاذ موقف لإكمال الكابينة الوزارية

2019/06/02 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، باتخاذ موقف في حال تأخرت الكتل السياسية بحسم ملف الوزارات الشاغرة....

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