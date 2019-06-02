ليبيا .. انفجار سيارتين مفخختين يستهدف مقر لقوات حفتر في درنة وإصابة 18 شخصا

2019/06/02 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر أمني إن سيارتين مفخختين انفجرتا أمام مقر إحدى سرايا الجيش التابع للمشير خليفة حفتر بمدينة درنة، مؤكدا أن مستشفى المدينة استقبل عددا من الجرحى.من جانبه أفادت مصادر عسكرية ليبية بأن الانفجارين استهدفا جزيرة عزوز في المدينة المذكورة.وقال المكتب الإعلامي لمستشفى الوحدة بالمدينة أن الانفجارين وقع أحدهما بجانب مقر كتيبة سليمان بواللهطي التي شاركت في القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي.

انتهى.ص.هـ.ح.

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