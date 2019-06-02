ائتلاف علاوي يدعو عبد المهدي لعقد مؤتمر وطني عاجل

2019/06/02 | 19:02

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى عقد مؤتمر وطن...





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