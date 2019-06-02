اطباء وفاسدون!!147 مليار دينار من صفقة لقاحات اطفال العراق في رمضان المبارك

2019/06/02 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب مفتش عام وزارة الصحة والبيئة حميد ابراهيم الأحد، عن وجود مخالفات قانونية ومالية كبيرة بعقود اللقاحات خلال الاعوام الاربعة الماضية، والتي تسببت بهدر 147 مليون دولار من المال العام.وقال مفتش عام الوزارة الدكتور حميد ابراهيم الزبيدي في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية إن “مكتبه رصد وجود تزوير بمحاضر اللجان العلمية الاستشارية المختصة باقرار...

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